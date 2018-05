Der Trend zum perfekten Apfel

Sogenannte alte Sorten haben das Nachsehen. Rund 2000 Apfelsorten gibt es in Deutschland. Sie tragen Namen wie Finkenwerder Herbstprinz und sind in keinem Supermarkt zu finden. Dabei sind sie oft viel gesünder als die klassische Supermarktware. Das lässt sich sogar am Polyphenol-Gehalt messen. Polyphenole stärken die Abwehrkräfte, helfen auch gegen chronische Krankheiten wie Rheuma. Im Labor lassen wir Äpfel in einer Stichprobe untersuchen. Drei klassische Supermarktsorten und drei alte Sorten, die es oft nur noch in Hofläden zu kaufen gibt. Das Laborergebnis ist eindeutig: Der Polyphenol-Gehalt der alten Sorten ist deutlich höher.