Trump und die Folgen für Deutschland

Jetzt warnt das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln (IW) vor einem drohenden Handelskrieg. Im Frontal21-Interview sagt Galina Kolev, Leiterin gesamtwirtschaftliche Analyse am IW: "Die einseitige Einführung von Schutzzöllen, von Einfuhrzöllen würde natürlich auch eine Gegenreaktion bewirken, und eine Gegenreaktion kann dann entsprechend in einen Handelskrieg führen“. Das hätte negative Folgen für den Exportweltmeister Deutschland. "Ein Handelskrieg wäre grundsätzlich für die deutsche Wirtschaft schlecht, würde dann womöglich auch Arbeitsplatzverluste in Deutschland bedeuten, denn in Deutschland hängt fast jeder vierte Arbeitsplatz an den Exporten."