Elon Musk auf der Tesla-Baustelle in Brandenburg.

Quelle: ZDF

In exklusiven Interviews erzählen der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach, wie sie den spektakulären Coup mit dem milliardenschweren Tesla-Chef Elon Musk einfädelten.



Die Giga-Fabrik ist das derzeit größte industriepolitische Projekt Europas. Die Dokumentation "Turbo, Tempo, Tesla - Elon Musk in Brandenburg" zeigt, welch unerbittliches Tempo Elon Musk vorgibt. Gegner des Projekts befürchten derweil Wasserknappheit in der Region, da das Tesla-Werk so viel Wasser verbrauchen wird wie eine 40.000-Einwohner-Stadt.