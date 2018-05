Typgenehmigung für Millionen Dieselautos rechtswidrig

Dem widerspricht das Gutachten. Der Gesetzgeber habe eindeutig klargestellt, dass es für ein "‘Thermofenster‘ bei niedrigen Temperaturen keine Rechtfertigung geben kann." Zudem hätten die Autohersteller ihre Abschalteinrichtungen bereits bei der Typzulassung offenlegen müssen. Außerdem hätte das KBA diese dann auf Zulässigkeit prüfen müssen. "Hat der Hersteller die Abschalteinrichtung aber gleichwohl eingebaut, dann bringt er ein Fahrzeug außerhalb der Typgenehmigung in Verkehr", so das Gutachten. "Nach gegenwärtigem Kenntnisstand spricht vieles dafür, dass die Hersteller verwaltungsrechtliche Pflichten verletzt und sich die Genehmigung durch 'unrichtige oder unvollständige Angaben erschlichen‘ haben." Weiter heißt es: "Beide – Antragsteller und KBA – handeln unter Verstoß gegen rechtliche Anforderungen. Eine dennoch erteilte Typgenehmigung für ein Motor-System mit Abschalteinrichtung ist von Anfang an rechtswidrig." Das Gutachten empfiehlt, dass Umweltstraftaten zu prüfen seien.