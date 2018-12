Verfassungsschutz beobachtet bayerischen AfD-Chef

Frontal 21 berichtete am 18. April 2017 über den Machtkampf in der AfD und den Druck, den der rechte Flügel der Partei um Alexander Gauland, Björn Höcke und Petr Bystron auf die Parteivorsitzende Petry ausüben. Bereits am Tag nach Ausstrahlung des Beitrages erklärte Frauke Petry, dass sie weder als alleinige Spitzenkandidatur noch für als Mitglied in einem Spitzenteam der AfD für die Bundestagswahl zur Verfügung stehe.