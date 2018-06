Verlassen Sie sich nicht allein auf das System der Pflegenoten und informieren Sie sich rechtzeitig und ausführlich selbst: Recherchieren Sie im Internet, lassen Sie sich kostenfrei beraten, bei einem regionalen Pflegestützpunkt oder einer Sozialstation. Anlaufstellen in ihrer Nähe finden Sie etwa beim Zentrum für Qualität in der Pflege. Auch bei Ihrer Krankenkasse können Sie sich nach geeigneten Heimen erkundigen.

Achten Sie bei der Heimauswahl auf das, was Ihnen besonders wichtig ist, welche Art von Heim Sie benötigen oder der zu pflegende Angehörige. Hilfreich ist dabei, wenn Sie eine Checkliste erstellen. So können Sie mehrere Einrichtungen vergleichen.

Treffen Sie eine Vorauswahl und schauen Sie sich die Pflegeeinrichtung persönlich an. Reden Sie auch mit Bewohnern und deren Angehörigen. Einige Heime bieten Probewohnen an. Besuchen Sie auch mal unangekündigt das Heim. Nehmen Sie an einer Mahlzeit teil.