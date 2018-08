Politik | Frontal 21 - Hans Stoll: "Die hat schon Suizidabsichten geäußert"

Seitdem der Auszug droht, geht es der Frau von Hans Stoll schlechter. Das Paar lebt seit 40 Jahren in der Wohnung in der Berliner Lützowstraße. Sie wollen sich nicht in eine andere Wohnung umsetzen lassen.