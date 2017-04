Weltweite Razzien gegen Lebensmittel-Fälscher

Knapp 10.000 Tonnen und 26 Millionen Liter Lebensmittel haben Polizei, Zoll und Lebensmittelbehörden zwischen Dezember 2016 und März 2017 beschlagnahmt. Insgesamt wurde im Rahmen von „Opson VI“ in 61 Ländern kontrolliert, davon 21 EU-Mitgliedsstaaten. Mehr als 50.000 Kontrollen wurden in Gewerbegebieten, in Häfen und auf Märkten durchgeführt. Das geht aus Ermittlungsergebnissen hervor, die Frontal 21 exklusiv vorliegen.