Die Wiederentdeckung der Familienpolitik

Gute Rahmenbedingungen werden von Politikern gerne versprochen und von Eltern auch gefordert. Doch die Realität sieht anders aus und ist von den Notwendigkeiten der Familien weit entfernt.

Eine aktuelle Studie des Berliner Wissenschaftszentrums für Sozialforschung zeigt: Eltern wollen flexible Arbeits- und Familienzeiten. In der statistischen Realität jedoch arbeiten aber immer häufiger die Väter Vollzeit und die Mütter Teilzeit. Einen Rechtsanspruch auf befristete Teilzeit- und Rückkehr in Vollzeitarbeit wurde gerade in der Großen Koalition verhandelt und ist gescheitert. Dabei sagen auch Väter, dass sie bei flexiblen Regelungen und einem Recht auf Rückkehr gerne weniger als 35 Stunden arbeiten und mehr Zeit mit der Familie verbringen möchten.

Bei jedem zweiten Vater und jeder dritten Mutter ist dies aber aus betrieblichen Gründen in den Unternehmen nicht möglich.