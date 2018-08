Politik | Frontal 21 - Wolfgang Hoth: "Vermisse eine soziale Politik"

Der Rentner ist in der Lützowstraße Mieter der ersten Stunde. Seit 40 Jahren wohnt er hier und will bleiben. Mit nun 81 Jahren kämpft er dafür, in seiner 75-Quadratmeter-Wohnung weiter wohnen zu können, denn auch sein Zuhause steht zum Verkauf.