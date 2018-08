Politik | Frontal 21 - Zeinab Boussi: "Ich finde das toll"

Die Verwaltungsangestellte wohnte seit 2007 in der Lützowstraße. Momentan lebt sie in einer vom Eigentümer gestellten Umsetzungswohnung. Sie weiß nicht, ob sie auf Dauer mit ihrer Familie in ihre alte Wohnung zurückkehren kann.