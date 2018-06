Zweiter Haftbefehl gegen IS-Mitglied Harry S.

Videoaufnahmen zeigen den Deutschen bei der Hinrichtung von sieben IS-Gefangenen auf dem Marktplatz der Stadt Palmyra in Syrien. Der mit einer Pistole bewaffnete Beschuldigte habe einen der Gefangenen eigenhändig zum Hinrichtungsort geführt und die übrigen an der Flucht gehindert, so der Vorwurf des Generalbundesanwalts. Am 21. Dezember 2016 wurde deshalb ein erneuter Haftbefehl gegen ihn erwirkt. Die Anklage: gemeinschaftlicher begangener Mord und Kriegsverbrechen - genau das, was Harry S. bis vor wenigen Monaten noch leugnete.