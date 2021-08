Todesangst in Kabul

Der Rettungseinsatz der Bundeswehr verlaufe chaotisch, sagt ein Mann, der jahrelang für die Bundeswehr gearbeitet hat und jetzt in Kabul festsitzt. Obwohl er von der deutschen Regierung die Nachricht erhalten habe, dass er gerettet werden solle, gebe es für ihn am Flughafen kein Durchkommen, so der 28-Jährige im Videochat mit "frontal". Der Mann ist in Kabul untergetaucht und bangt um sein Leben sowie das seiner Familie. Von der versprochenen deutschen Hilfe sei bisher weit und breit nichts zu sehen.