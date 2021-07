Alarmstufe Grün

Die Volkspartei CDU konnte ihren Abwärtstrend ebenfalls nicht aufhalten und hat eine Vielzahl an Stimmen nicht nur an die AfD, sondern vor allem auch an die Grünen verloren.



"Diese Wahl war auch eine Protestwahl gegen die Große Koalition", analysiert der Politologe Professor Wolfgang Schröder. Und während Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin als Reaktion auf das Wahlergebnis bereits ankündigte, kommenden Dezember nicht mehr für den CDU-Parteivorsitz zu kandidieren, fragt man in Hessen, von welcher Koalition das Land zukünftig regiert wird.



Spätestens seit der hessischen Landtagswahl ist klar: Deutschlands Parteienlandschaft steht vor einer Zäsur und ist grundlegend im Umbruch. Die Volksparteien SPD und CDU schrumpfen. Die Grünen wiederum gewinnen so rasant an Stimmen, dass sich selbst der ehemalige grüne Außenminister und Vizekanzler Joschka Fischer fragt, wie die einstige Protestpartei den Erfolg in Politik umsetzen will. Den Grünen fehle schlicht das Personal.