An diesem Tag hatten sich dort 52 gläubige Juden versammelt, um den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur zu begehen.

Beim Prozessbeginn in Magdeburg will Ezra Waxman dabei sein, wenn Stephan Balliet sich als Attentäter von Halle verantworten muss - jener Mann, der aus Hass möglichst viele Juden töten wollte. Als ihm das nicht gelang, schoss er aus Frustration wahllos auf Menschen in der Innenstadt. Zwei von ihnen traf er tödlich.