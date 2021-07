Arm trotz Arbeit

Die Zahl derjenigen, die unter die Schwelle der Armutsgefährdung fallen, hat sich in den letzten 15 Jahren mehr als verdoppelt. Damit ist die Erwerbsarmut in der Bundesrepublik stärker gestiegen als in jedem anderen Land der Europäischen Union.



Mittlerweile sind über drei Millionen Arbeitnehmer zu ihrer Hauptbeschäftigung auf mindestens einen Nebenjob angewiesen. Und die Zahl der Berufstätigen, die einer Mehrfachbeschäftigung nachgehen, wird auch im kommenden Jahr weiter ansteigen, sagen Arbeitsmarktexperten voraus.



Frontal 21 hat ein Ehepaar begleitet, das insgesamt vier Jobs hat, aber die Familie mit ihrem Einkommen trotzdem kaum über die Runden kommt.