Atommüll? Nein, danke!

27. 000 Kubikmeter hochradioaktiver Abfall aus sechs Jahrzehnten Kernenergie-Nutzung müssen nun eine Million Jahre lang in einem Endlager abklingen. Doch wo entsteht das Endlager? Deutschlandweit soll die Suche nach einem geeigneten Standort laufen, als transparenter Prozess und unter Beteiligung aller Betroffenen. In einem Zwischenbericht wird am 28. September 2020 vorgestellt, welche Gebiete überhaupt infrage kommen könnten. Die werden aller Wahrscheinlichkeit nach auch in Bayern liegen. Dort aber hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine Endlagerung ausgeschlossen.