BAMF-Skandal weitet sich aus

Die fraglichen Fälle wurden von zwei Anwälten betreut. Nach Recherchen der Nürnberger Nachrichten und von Frontal 21 vertraten sie bundesweit noch weitere rund 3000 Fälle. Man könne nicht ausschließen, dass die Männer in anderen Bereichen ähnlich wie in Bremen agiert haben, sagt Frank Passade von der Bremer Staatsanwaltschaft. "Wenn es so sein sollte, dann wäre Bremen tatsächlich nur die Spitze des Eisbergs." Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat zugesichert, alle 4568 Fälle noch einmal komplett zu prüfen. Man werde sehen, was fehlerhaft ist, sagte BAMF-Präsidentin Jutta Cordt vergangene Woche in Berlin.