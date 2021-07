Der Kampf zurück ins Leben

Schritt für Schritt kämpft sie sich in einer Reha-Klinik in Heiligendamm in ihr altes Leben zurück. Genauso ergeht es Peggy Graehn aus Berlin, die nur einen leichten Krankheitsverlauf hatte, aber bis heute nicht wieder arbeiten kann.



Das SARS-CoV-2-Virus treffe keineswegs nur die Risikogruppen, so Dr. med. Jördis Frommhold, Chefärztin in Heiligendamm. Viele Betroffene, die sie behandele, seien im besten internistischen Alter und ohne Vorerkrankungen. Offizielle Daten fehlen bislang. Zwar werden bundesweit Post-COVID-Beschwerden in mehreren Studien untersucht, aber wissenschaftliche Ergebnisse gibt es noch nicht. Denn frühestens ein Jahr nach der Erkrankung kann tatsächlich von Langzeitfolgen gesprochen werden.