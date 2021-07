Die Angst der CSU im Wahlkampf

Sollte das bis zur Wahl am 14. Oktober 2018 so bleiben, müsste sich die Partei Koalitionspartner suchen. Bisher regiert die Christlich-Soziale Union mit absoluter Mehrheit in Bayern. Im Wahlkampf wird die Partei von zwei Seiten attackiert: Sie verliert Wähler an die AfD, die enttäuscht sind von der Flüchtlingspolitik, sowie an die Grünen, die liberal-christlich orientiert sind und denen die rhetorische Zuspitzung in der Flüchtlingspolitik zu weit geht: