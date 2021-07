Cybermobbing in der Pandemie

Im Shutdown steige die Zahl der Betroffenen, erklärt Uwe Leest, Vorstandsvorsitzender vom Bündnis gegen Cybermobbing.



Das liegt auch an der coronabedingten Verlagerung des Alltags ins Internet. Was über WhatsApp, Instagram, Snapchat mit Sticheleien beginnt, steigert sich oftmals zu offenem Hass und Gewalt. Die Folgen sind häufig Depressionen und psychische Störungen bei den Opfern, jeder vierte Betroffene denkt sogar an Selbstmord.