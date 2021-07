Geplatzte Urlaubsträume

FeWo-direkt hat Ende 2015 den Eigentümer gewechselt und wurde vom US-Tourismusgiganten Expedia übernommen. Der will in Europa stärker wachsen. Das Onlineportal verspricht eine "Mit-Vertrauen-Buchen-Garantie", die Mieter schützen soll, wenn sie vor Ort Ärger wegen der gebuchten Ferienwohnung bekommen. Doch immer wieder gibt es Klagen, dass diese Garantie so gut wie nie greift. Aber auch Vermieter beschweren sich über teilweise enorm angestiegene Gebühren, die fällig werden, wenn sie ein Objekt bei FeWo-direkt anbieten wollen.



Frontal 21 wirft zusammen mit den Kollegen der Zeitung "DIE WELT" einen Blick auf eines der beliebtesten Buchungsportale für Ferienunterkünfte.