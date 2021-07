Das Schicksal eines Kreml-Kritikers

Der Kreml-Kritiker kam in ein Lager nach Karelien in Nordrussland. Dort wurde er geschlagen, gedemütigt und gefoltert. Seinem Anwalt gelang es, einen Brief aus dem Lager zu schmuggeln, in dem Dadin die Folterungen detailliert beschreibt. Ehefrau Anastasia Sotowa veröffentlichte den Brief. Danach schlugen Menschenrechtsorganisationen wie "Amnesty International" oder "Memorial" aus Russland Alarm. Auch die Bundesregierung wurde aktiv, erklärt auf Anfrage von Frontal 21, sie habe sich in zahlreichen Gesprächen für die Freilassung von Ildar Dadin eingesetzt.