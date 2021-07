Das Versagen der katholischen Kirche

Die Studie über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche in Deutschland wird auf der Herbst-Vollversammlung der DBK in Fulda vorgestellt. Wie vorab bekannt wurde, sollen mehr als die Hälfte der Opfer zum Tatzeitpunkt maximal 13 Jahre alt gewesen sein, in etwa jedem sechsten Fall erlitten die Kinder unterschiedlichste Formen der Vergewaltigung. Die Dunkelziffer dürfte aber weit höher sein.