Der unsichtbare Feind

Stundenlang wählte Dirk Sommerfeld in Berlin die Nummer des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes: die 116117. Vergeblich – es war niemand zu erreichen. Sein Freund David war plötzlich erkrankt: Verdacht auf COVID-19, Atemnot. Davids Zustand verschlechterte sich, doch der Rettungsdienst erklärte sich für nicht zuständig, verwies auf die 116117. Als David endlich ins Krankenhaus kam, bestätigte sich der Verdacht: COVID-19. David wird künstlich beatmet. Neun Tage später stirbt er. Die Anrufzentralen der 116117 werden von den Kassenärztlichen Vereinigungen betrieben und auch bezahlt. Sie sollen nachts und am Wochenende die ärztliche Versorgung sicherstellen. Doch der Notdienst war in der Pandemie völlig überlastet. Eine Insiderin berichtet, dass Personal fehle und lange Wartezeiten nicht ungewöhnlich seien. Die Kassenärztlichen Vereinigungen kündigten gegenüber Frontal21 an, im Fall einer neuen Corona-Welle kurzfristig mehr Personal bereitzustellen.