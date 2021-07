Geplatzte Immobilienträume

Millionen sind versandet in Ferienanlagen in Dubai und Kanada, die nie zu Ende gebaut wurden. Verstrickt in die Großpleiten sind fragwürdige Franchisenehmer von Engel & Völkers. Sie hatten mit der bekannten Marke Anleger für Luxusimmobilien gelockt. Engel & Völkers weist jede Verantwortung und Haftungsansprüche von sich. Einzelne Pleiten seien "bedauerlich", schreibt das Unternehmen. Doch ein Franchisenehmer sei ein "rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Unternehmen, für dessen Tätigkeit wir nicht haften", lässt Deutschlands größter eigenständiger Immobilienmakler wissen.