Erdogan auf Staatsbesuch

Am 30. April 2017 stürmte eine türkische Anti-Terroreinheit Tolus Wohnung. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautete Terrorpropaganda. Acht Monate, von April 2017 bis Dezember 2017, saß Tolu danach ohne handfeste Beweise in türkischer Untersuchungshaft. Ihr Fall zeige, wie zerrüttet das Verhältnis zwischen den beiden Ländern sei, so die deutsche Journalistin: "Seit dieser Razzia fühle ich mich unsicher, auch wenn ich in Sicherheit bin. Wenn man einmal dieses Gefühl erlebt hat, dann hat man es in sich und wird es auch nicht so schnell los", sagte Tolu.