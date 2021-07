Erfolgreiche Auskunftsklage des ZDF

Ein Redakteur von Frontal21 hatte in Zusammenhang mit dem Diesel-Skandal einen umfangreichen Fragenkatalog an das Bundesverkehrsministerium gestellt (Az. VG 27 L 370.18). Anlass war eine Recherche, ob das Ministerium zugunsten der Automobilindustrie auf Geldbußen und damit auf Milliardeneinnahmen für die Staatskasse verzichtet.



Hierzu wollte der Frontal21-Redakteur unter anderem wissen, ob und mit welchem Ergebnis die Behörde Geldbußen gegenüber Autoherstellern geprüft hat, die illegale Abschalteinrichtungen in Dieselfahrzeuge verbaut haben. Das Ministerium ließ die Anfrage jedoch unbeantwortet.