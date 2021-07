von Joachim Bartz, Susanne Gelhardt und Ulrich Stoll

Die Freien Wähler (FW) sind in drei Landtage bereits eingezogen. Ihre Umfragewerte steigen, bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. Juni 2021 könnten sie vor allem der Regierungspartei CDU schaden. Dort liegen CDU und AfD aktuell vorn.