Krieg in der Ukraine

Gräueltaten gegen Zivilisten

Kriegsverbrechen in der Ukraine



Von Bomben zerstörte Wohnhäuser in Charkiw und eine Entbindungsklinik in Mariupol, beschossene und bereits Hunderte von toten Zivilisten – Menschenrechtsorganisationen dokumentieren Kriegsverbrechen der russischen Armee in der Ukraine.



Russland soll geächtete Streubomben gezielt gegen die Zivilbevölkerung einsetzen. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag und die Bundesanwaltschaft ermitteln wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit.



frontal recherchiert mit Geodatenanalysen zu Putins mörderischem Krieg gegen das ukrainische Volk.



Tanken für Putin

Was kostet ein Ölembargo?



Wladimir Putin freut sich über jeden Liter Sprit, den die Verbraucher in Deutschland zu Höchstpreisen kaufen. Denn Öl ist die wichtigste Einnahmequelle des Kreml, um den teuren Krieg des russischen Präsidenten finanzieren zu können.



Aufgrund des Krieges in der Ukraine spricht sich laut aktuellem ZDF-"Politbarometer" die Mehrheit der Befragten für ein Ölembargo gegen Russland aus. Doch könnte Deutschland das verkraften?



frontal über die Frage, was es kostet, wenn Deutschland aufgrund des Krieges in der Ukraine die Erdöleinfuhren aus Russland stoppt



Kriegstagebuch aus Kiew

Beschossen und belagert



Panzersperren und Betonblöcke prägen das Stadtbild – die Bewohner von Kiew bereiten sich auf den Angriff der russischen Armee vor: Sie füllen Sandsäcke zur Verteidigung, bewaffnen sich und patrouillieren.



Wie die meisten Familienväter hat auch der ukrainische Kameramann Maxim Tushilin seine Frau und seine Kinder in die Westukraine geschickt. Nun dreht er den Alltag in Kiew – und die große Leere.



Die Hälfte der Einwohner ist geflohen, ganze Häuserzeilen sind unbewohnt, auf der Straße fahren kaum Autos. Nachts gehen die, die in der Stadt geblieben sind, in Keller oder in die Metro-Stationen. Sirenen heulen immer wieder. Geschäfte und Tankstellen haben weiterhin geöffnet. Kiew zu verlassen, ist noch möglich. Doch schon wurden erste Autos mit flüchtenden Zivilisten von der russischen Armee beschossen, die ersten Menschen in Kiew ermordet.



frontal mit einem Kriegstagebuch aus Kiew



Schröder in Moskau

Kampf für Frieden – oder seine Ehre?



Altkanzler Gerhard Schröder ist nach Moskau gereist, um mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Gespräche über den Ukraine-Krieg zu führen. Seine Reise hatte er weder mit der SPD-Spitze noch mit der Bundesregierung abgesprochen.



Schröder gilt als langjähriger Freund von Putin und ist zudem als Lobbyist für die Erdgas-Pipeline-Unternehmen Nord Stream 1 und 2 tätig, weshalb sich nach Putins Angriffen auf die Ukraine in Deutschland nicht nur seine eigene Partei von ihm distanziert hat. Dabei zeigten – trotz Putins Politik – auch etliche Genossen in der Vergangenheit immer wieder Verständnis für den Herrscher im Kreml. Auch Vertreter von CDU und CSU sah man regelmäßig nach Moskau reisen.



frontal über deutsche Spitzenpolitiker und ihre Liebegrüße nach Moskau