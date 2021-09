Die Wahl im Flutgebiet an der Ahr

Was folgt aus der Katastrophe?



Viele Tote, zerstörte Häuser, verlorene Heimat: Zehn Wochen nach der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands haben auch die Menschen im Ahrtal gewählt. Eigentlich ist der Wahlkreis Ahrweiler seit Jahrzehnten eine CDU-Hochburg. Diesmal musste die Partei allerdings Verluste hinnehmen und sich knapp von der SPD geschlagen geben. Dennoch gewinnt die CDU das Direktmandat. Die Bürger im Flutgebiet an der Ahr setzen auf die Politiker, die ihnen versprechen, dass alles wieder so wird, wie es einmal war.



Die Wahl in der Lausitz

Kohleausstieg und Strukturwandel



Der Ausstieg aus der Kohle muss vor 2038 vollzogen werden, wenn Deutschland seine Klimaziele erreichen will. Das ist eine enorme Herausforderung für die Braunkohleregion Lausitz, die damit vor ihrem zweiten Strukturwandel nach der Wiedervereinigung steht. Die AfD ist hier mancherorts stärkste Kraft, die Grünen sind weit abgeschlagen. Viele Menschen sehen den Kohleausstieg - trotz 17 Milliarden Euro - Strukturhilfen als Bedrohung und nicht als Chance.



Die Wahl auf dem Land

Krise im ÖPNV bedroht Verkehrswende



Die Deutschen lieben ihr Auto - auch, wenn der Verbrenner einer der Hauptverursacher von CO2 ist. Aber Flexibilität, Schnelligkeit und Unabhängigkeit vom öffentlichen Nahverkehr, kurz ÖPNV, spielen für viele eine große Rolle. Laut Institut für Demoskopie Allensbach halten über 90 Prozent der Befragten das Auto auf dem Land für unverzichtbar. Für eine echte Verkehrswende müsste demnach die Infrastruktur für Bus, Bahn und E-Auto massiv ausgebaut werden.



Die Wahl auf dem Teller

Fleischverzicht fürs Klima?



Auf Fleisch verzichten, um so das Klima zu retten - für Menschen, die fleischlos leben, ist das häufig ein Grund für ihre Entscheidung. Denn die massenhafte Aufzucht von Rindern, Schweinen und Hühnern setzt direkt oder indirekt Klimagase frei. Und die Zahl derer, die auf Fleisch verzichten, wächst stetig. Doch genauso gibt es Menschen, die bewusst und gern Fleisch essen, aber trotzdem auch das Klima retten wollen.



Die Wahl der Jungen

Die Stimmen der unter 18-Jährigen



Rund 262 000 Kinder und Jugendliche haben in diesem Jahr ihre Stimme bei der U18-Bundestagswahl abgegeben. Damit haben rund 42 000 mehr unter 18-Jährige gewählt als noch 2017. Beispielsweise finden Berliner Schüler, die bei der Bundestagswahl noch kein Kreuz machen durften, dass es nicht nur um den Willen der älteren Generationen gehen darf, sondern auch um ihre Zukunft.



"frontal" hat zu jedem Thema mit den Betroffenen vor und nach der Bundestagswahl gesprochen.