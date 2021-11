frontal vom 30. November 2021

COVID-Alltag auf der Intensivstation

Kampf um Leben und Tod



Volle Fußballstadien, vielerorts geöffnete Weihnachtsmärkte, Adventsshopping in Innenstädten - gleichzeitig versetzt die neue Coronavirus-Variante Omikron Virologen in Sorge.



Und die Luftwaffe fliegt bereits schwer kranke COVID-Patienten aus Bayern, Sachsen und Thüringen quer durch die Republik auf der Suche nach einem freien Intensivbett. Doch auch die Intensivstationen im Norden Deutschlands sind bereits am Limit.



"frontal" hat Krankenpfleger und Ärzte im Krankenhaus DIAKOVERE Henriettenstift in Hannover beim täglichen Kampf gegen das tödliche Virus begleitet.



Ausgebremste Verkehrswende?

Wie Grüne und FDP ums Auto streiten



Es war eines der großen grünen Wahlversprechen - eine klimagerechte Verkehrswende für Deutschland: Doch vom Verbrenner-Aus, der Fahrradoffensive und dem Ende der Dieselsubventionen findet sich im Ampel-Koalitionsvertrag praktisch nichts mehr.





Auch beim Inlandsflugverbot heißt es Fehlanzeige. Das Wort "Verkehrswende" taucht im 177 Seiten umfassenden, gemeinsamen Koalitionsvertrag von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP kein einziges Mal auf. Dabei ist Verkehr der Bereich, der bisher am wenigsten CO2 eingespart hat. Wurden die Grünen von der FDP, die jetzt auch noch den künftigen Bundesverkehrsminister stellen wird, auf eine falsche Fährte geführt?



"frontal" über vergeigte Verhandlungen und den verpassten Umbau des Verkehrs.



Kampfdrohnen mit deutscher Technik

Tod aus den Wolken



Die Türkei gehört heute zu den führenden Herstellern von Kampfdrohnen. In Krisenregionen wie Jemen, Berg-Karabach, Syrien, Irak und der Ostukraine bombardieren unbemannte Kampfflugzeuge aus türkischer Produktion gegnerische Stellungen.



Das Erdogan-Regime verdankt den weltweiten Erfolg seiner bewaffneten Drohnen auch einem Geschäftspartner aus Deutschland. Der liefert über eine Tochterfirma modernste Zielerfassungsoptiken an die Türkei - uneingeschränkt und ohne Rüstungsexportauflagen.



"frontal" über fragwürdige Geschäfte mit tödlicher Technik.