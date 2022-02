frontal vom 8. Februar 2022

Mangelware PCR-Tests

Zu wenig und zu teuer



Die Steuerzahler haben in Deutschland seit Beginn der Pandemie bereits mehrere Milliarden Euro für Coronatests bezahlt. Doch mit der Auswertung der als sicher geltenden PCR-Tests kommen die Labore inzwischen nicht mehr nach.



Als Folge davon wird jetzt über Priorisierung nachgedacht: Nur noch vulnerable Gruppen oder Berufe in kritischer Infrastruktur wie Altenheime oder Krankenhäuser sollen weiterhin Anspruch auf kostenlose PCR-Tests haben. Dabei gibt es vereinfachte PCR-Testverfahren, wie sie etwa in Wien angewendet werden, mit denen deutlich höhere Laborkapazitäten möglich wären. Diese sind zudem deutlich billiger für die Steuerzahler.



"frontal" über PCR-Tests als Mangelware und die Frage, warum Deutschland bei dem PCR-Testverfahren an seine Grenzen stößt.



Brutale Bankräuber

EC-Bomber in Deutschland



Sprengungen von Geldautomaten werden in Deutschland immer häufiger mit Festsprengstoffen durchgeführt. Diese militärisch genutzten Sprengstoffe haben eine enorme Zerstörungskraft und gelten als extrem gefährlich.



Während vor 2019 hauptsächlich mit Gasmischungen gesprengt wurde, werden inzwischen mehr als die Hälfte aller Anschläge auf Geldautomaten mit Festsprengstoffen verübt. Dabei ist die Zahl der versuchten und erfolgreichen Sprengungen insgesamt im Jahr 2021 auf einem ähnlich hohen Niveau wie im Rekordjahr 2020. Die Täter sind in der Regel der Organisierten Kriminalität in den Niederlanden zuzuordnen.



"frontal" berichtet über die unterschätzte Gefahr durch brutale Bankräuber.



Deutschlands Energiekrise

Rekordpreise für Strom und Gas



Der dramatische Anstieg der Energiepreise hat den deutschen Mittelstand erreicht. Betroffen ist auch ein Papierhersteller in Baden-Württemberg: Das insolvente Unternehmen musste auch wegen des gestiegenen Gaspreises die Produktion einstellen.



Die weiterhin extrem gestiegenen Energiepreise seien eine zu starke Belastung, so die Begründung des zuständigen Insolvenzverwalters gegenüber der Belegschaft kurz vor Weihnachten. In Deutschland könnten zudem die geopolitischen Spannungen mit Russland und die beschlossene CO2-Bepreisung die Energiekosten weiter in die Höhe treiben. Doch wie sollen die Strom- und Gaskunden die Rekordpreise bezahlen? Die Bundesregierung hat bisher lediglich Einmalzahlungen für Wohngeldempfänger angekündigt.



"frontal" über die Energiekrise in Deutschland und die Ratlosigkeit der Politik.



Mehr Klimaschutz mit Atomkraft?

Die Energiewende in den Niederlanden



Anders als die Deutschen, die bis Ende 2022 ihre letzten drei Atomkraftwerke abschalten wollen, setzen die Niederlande weiter auf Atomkraft – und haben die Betriebsgenehmigung ihres einzig aktiven AKW Borssele deutlich verlängert.



Um die Klimaziele des Landes zu erreichen, ist zudem der Neubau von zwei weiteren Atommeilern geplant. Nur so könnten die Niederlande auch das globale Klimaschutzabkommen von Paris umsetzen, sagt der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte. Und auch vom Gas als Energiequelle wollen die Niederländer im Gegensatz zu Deutschland weg. Das sei zu teuer, und es bestehe eine zu starke Abhängigkeit von Lieferländern wie Russland, so Rutte.



"frontal" berichtet, warum die Niederlande im Gegensatz zu Deutschland zum Erreichen ihrer Klimaziele auf Atomkraft setzen.