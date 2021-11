Gefährliche Produkte im Onlinehandel

Werden die Angebote aus diesem Grund vom Markt genommen, tauchen sie häufig wenig später wieder auf - nur unter anderem Markennamen. Die Händler, die meist in Fernost sitzen, sind im Schadensfall für die Kunden kaum erreichbar. Verbraucherschützer fordern deshalb schärfere Regeln und eine Mithaftung der Online-Marktplätze für die dort angebotenen Produkte. Doch so weit will die für den europäischen Binnenmarkt zuständige EU-Kommission bei der aktuellen Novellierung der Produktsicherheitslinie nicht gehen.