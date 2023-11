Greenwashing - Das Märchen von der Klimarettung vom 14. Dezember 2023

Praktisch jeder internationale Großkonzern will klimaneutral werden – zumindest offiziell. "frontal"-Recherchen zeigen: Ambitionierte Klimaversprechen sind häufig wenig mehr als heiße Luft.



Viele Konzerne setzen auf den Ausgleich klimaschädlicher Emissionen, indem sie in fragwürdige Waldschutzprojekte investieren, statt CO2 einzusparen. Fürs Klima geht die Rechnung nicht auf – Unternehmen wie Shell aber versuchen so, ihr Geschäftsmodell zu retten.



Dass diese Rechnung nicht aufgeht, zeigt die "frontal-Dokumentation" auch anhand eines Selbstversuchs. Schon allein bei der Berechnung der Emissionen nutzen Konzerne Spielräume, um das Ergebnis zu beschönigen. Eine Spurensuche bis hinein in den brasilianischen Amazonas-Regenwald zeigt, dass Projekte, die angeblich CO2 einsparen, Konzernen und Projektbetreibern oft mehr nutzen als dem Klima.



Die "frontal-Dokumentation: Das Märchen von der Klimarettung" ist ab Donnerstag, 23. November 2023, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek zu sehen – im Vorfeld der 28. UN-Klimakonferenz, die in Dubai vom 30. November bis 12. Dezember 2023 stattfindet.