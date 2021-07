Der Impfstoff gegen COVID-19

Der Impfstoff des Mainzer Unternehmens soll einen mehr als 90-prozentigen Schutz bieten.

In Großbritannien ist der Impfstoff schon zugelassen. In Deutschland werden zurzeit überall Impfzentren aufgebaut, um beginnen zu können, sobald der Impfstoff auch in der Europäischen Union zuglassen ist. Zudem stehen weitere Impfstoffe gegen COVID-19 kurz vor der Zulassung - sie alle wurden in Rekordzeit entwickelt. Allerdings sind noch Fragen offen, etwa zur Logistik, zum Impfschutz oder zu den Risiken. Unbeantwortet bleibt bislang auch, ob sich die Pandemie damit wirklich besiegen lässt.