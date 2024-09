Die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen sehen Arbeitnehmer-, Wirtschafts- und Sozialverbände als Schicksalsentscheidung.



Demografische Krise und Arbeitskräftemangel, geringere Löhne als im Westen und weniger Vermögenswerte, aber auch Chancen für Unternehmen durch die Energiewende. Laut Umfragen ist die AfD in Ostdeutschland stärkste Kraft, will dort regieren.



Doch viele Unternehmen bezeichnen die Partei als Standortrisiko. Für diese "frontal-Dokumentation" besuchen Tine Kugler und Günther Kurth Unternehmer und Beschäftigte, ausländische Fachkräfte und Rentnerinnen in Thüringen und Sachsen. Was haben sie erlebt, was erwarten sie von den Politikern? Und was hat die AfD, inzwischen stärkste Kraft im Osten, als Antwort darauf?



Die AfD nimmt für sich in Anspruch, die Partei der kleinen Leute zu sein – aber ist sie das auch? AfD-Politiker fordern, ausländische Fachkräfte nicht ins Land zu lassen – doch einige Unternehmen fürchten deshalb um ihre Existenz. Die Partei setzt sich gegen den Klimaschutz ein – dabei haben Unternehmen in Sachsen und Thüringen gute Chancen, Vorreiter bei der Klimawende zu sein.