Die "frontal-Dokumentation" zeigt den geheimen Kampf afghanischer Spezialeinheiten gegen die Taliban und warum der Westen in Afghanistan scheiterte.



20 Jahre lang haben westliche Truppen in Afghanistan gekämpft. In der Dokumentation zeichnen erstmals Geheimdienstler aus Afghanistan, den USA und Deutschland nach, wie sie gegen die Taliban kämpften und warum der Westen so desaströs scheiterte.



Bis zum Fall Kabuls arbeiten die westlichen Alliierten mit geheimen Kommandos des afghanischen Geheimdienstes zusammen, sogenannten Zero-Units: finanziert und ausgebildet von der CIA, außerhalb der regulären Befehlskette. In "Krieg der Agenten" berichten Augenzeugen, wie afghanische Agenten Selbstmordattentäter stoppten sowie Bombenanschläge verhinderten und wie der geheime Kampf gegen die Taliban außer Kontrolle geriet – mit Folter und willkürlichen Erschießungen.