Bei ihrer Arbeit werden die Reporter selbst überfallen, von Söldnern der syrischen Nationalen Verteidigungskräfte (NDF). Der Kameramann wird gekidnappt. Es folgen Verhöre und Folterandrohungen. Die NDF soll laut "Human Rights Watch" schon in der Vergangenheit an Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen beteiligt gewesen sein.



Söldner spielen in Syrien, aber auch im Libyenkrieg eine bedeutende Rolle, berichtet Andreas Heinemann-Grüder vom Bonner "International Centre for Conversion". An den Kriegen beteiligte Staaten würden mit dem Einsatz von Paramilitärs Sanktionen umgehen. Die Auftraggeber könnten sich "politisch immer distanzieren", so der Politikwissenschaftler weiter. Es gehe um Verstöße gegen das Kriegsvölkerrecht und die Verletzung von humanitärem Völkerrecht – "sprich, Folter und Erschießungen". Der Überfall auf das ZDF-Team geht am Ende glimpflich aus, der Kameramann wird freigelassen.