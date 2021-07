Kriminelle kassieren Corona-Hilfen

In geschützten Chaträumen diskutieren Cyberkriminelle ihre Betrugsmaschen und finden sich zusammen, um mit Aufgabenteilung möglichst viele Corona-Soforthilfen auf ihre Konten umzuleiten. Einer von diesen Usern war bereit, mit Frontal21 über das Vorgehen zu sprechen - anonym in einem verschlüsselten Chat, aber mit Unterlagen, die die Masche belegen. Er beschreibt den Betrug mit Corona-Soforthilfen in Nordrhein-Westfalen mittels einer Fake-Internetseite und spricht dabei von "dem digitalen Bankraub des Jahres".