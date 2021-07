Frontal21 berichtete über Gefahren für Radfahrer in deutschen Städten. Immer wieder werden Radfahrer von rechts abbiegenden Lkw an Kreuzungen überrollt. Nach einem tödlichen Unfall in Flensburg wurde jetzt ein Lkw-Fahrer verurteilt.

2 min 2 min 19.03.2019 19.03.2019 Video herunterladen