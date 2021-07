Nazi-Konzert in Themar erlaubt

Das funk-Format "Jäger & Sammler" wurde am Donnerstag, 7. Juni 2018, im Auswärtigen Amt in Berlin mit dem "Europäischen CIVIS Online Medienpreis" ausgezeichnet.



In der Kategorie "Webvideo" setzte sich der Beitrag "Neue Rechte Welle" gegen die Konkurrenz durch. In dem Clip zeigen die Macher von "Jäger & Sammler" rhetorische Muster von Neonazis auf. Das investigative Format wird vom UFA LAB im Auftrag des ZDF für funk produziert. Unterstützt wird das Team von "Frontal21".