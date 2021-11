Menschenhandel mitten in Deutschland

Diese schleusen die jungen Frauen, die meist aus ärmsten Verhältnissen stammen, nach Europa und zwingen sie, als Prostituierte ihre Schulden abzuarbeiten. Laut Kriminalstatistik hat dabei eine Opfergruppe in den letzten Jahren konstant zugenommen: junge Nigerianerinnen.



So warnt der Bundesnachrichtendienst (BND) in einem vertraulichen Bericht davor, dass "sich mafiaähnliche Gruppierungen aus Nigeria in Deutschland ausbreiten". Die Banden herrschten über ein Reich, das von der Küste Nigerias bis zur Nordsee reiche. Die einflussreichste Bande kommt aus dem Süden Nigerias und hat den bedrohlichen Namen "Schwarze Axt".