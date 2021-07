Undercover im Reichsbürger-Seminar

Sie erkennen die Bundesrepublik nicht an, die sogenannten Reichsbürger. 19.000 von ihnen gibt es in Deutschland. Frontal 21 war zusammen mit dem Recherchezentrum Correctiv undercover in der Welt von Reichsbürgern unterwegs.

27.11.2018 27.11.2018 Verfügbarkeit: Video leider nicht mehr verfügbar Video herunterladen