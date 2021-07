Stornierte Flugreisen

Nach EU-Fluggastverordnung sind alle Airlines verpflichtet, die Ticketpreise in vollem Umfang innerhalb von sieben Tage zu erstatten, wenn ein Kunde das verlangt. Für die Überwachung ist das Luftfahrtbundesamt zuständig. Die Behörde teilte gegenüber Frontal21 mit, dass im Zuge der Corona-Krise von Mitte März bis Ende August 1813 Anzeigen wegen nicht erfolgter Rückerstattungen gegen Fluggesellschaften eingegangen sind. In 352 Fällen sei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden, in jedem zweiten Fall gegen eine deutsche Fluggesellschaft. Über die Höhe der Bußgelder machte die Aufsichtsbehörde keine Angaben.