Nur: In der Welt des Digital-Geschäfts gilt das als völlig illusorisch. Die Chance von deutschen Mittelständlern, sich das Geld bei Google & Co zurückzuholen, tendiere gegen null, waren sich Experten einig. "Das ist reine Theorie", sagte der Steuerrechtsexperte Manuel Theisen. "Wie soll ein bayrischer Einzelunternehmer an Google herankommen, an dem sich die Finanzverwaltungen dieser Welt die Zähne ausbeißen?"