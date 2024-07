Wie beeinflussen Social-Media-Plattformen die Demokratie, und warum ist die Bildung in Deutschland so schlecht? Werner Doyé und Andreas Wiemers widmen sich großen aktuellen Themen.



So wird in der Episode zum Thema Klimawandel die jüngste Diskussion um die Atomkraft gründlich gegen den Strich gebürstet. Eine weitere Episode nimmt die soziale Gerechtigkeit in den Fokus und geht der Frage nach: Was ist dran am Streit um das Bürgergeld?



Und warum gibt es in Deutschland immer noch keine vernünftige Erbschaftsteuer?