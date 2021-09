Der deutsche Finanzminister und Kanzlerkandidat der SPD, Olaf Scholz, will damit vor allem Digitalkonzerne wie Google, Amazon, Netflix und Co. zur Kasse bitten, die in Deutschland bisher kaum Steuern zahlen. Am Beispiel von zwei Konzernen hat "frontal" exklusiv berechnen lassen, was das bringt – mit dem Ergebnis: ziemlich wenig. Doch der SPD-Kanzlerkandidat bleibt bei seiner Ansicht vom Sieg der Politik über das große Geld, während Experten und Betroffene die Steuergerechtigkeit in Deutschland weitestgehend infrage stellen.