So hat es Bundeskanzlerin Angela Merkel gemeinsam mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten in einem zweiten Öffnungsschritt beschlossen. Zwei Tage bevor Bund und Länder die Lockerungen beschließen, treffen sich mehr als 660 Mitarbeiter des Buchhändlers Thalia mit ihrem Chef Michael Busch in einer virtuellen Konferenz und erfahren Erstaunliches: Wenn die Buchläden nicht öffnen dürften, werde man in den Wahlkampf eingreifen, so seine Drohung. Mittlerweile hat sich Busch für die Wortwahl bei den Politikern entschuldigt.