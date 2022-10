Umstrittene Versuche an Affen

Für viele Experten steht fest, dass es effektivere Methoden als Tierversuche gibt, um das Gehirn zu erforschen.Doch andere Wissenschaftler bekräftigen, der Erkenntnisgewinn würde die Grundlagenforschung an Affen rechtfertigen.



2009 gewährte uns das Max-Planck-Institut in Tübingen Einblick in ihre umstrittenen Tierversuche: die Hirnforschung an Affen. Damals entstanden verstörende Aufnahmen.



Heute, 13 Jahre später, treffen wir die Tierpathologin Dr. Christine Süß-Dombrowski. Sie hatte im Herbst 2009 Affen aus der Hirnforschung des Instituts zur Autopsie bekommen - der Fall des Affen Jara lässt sie bis heute nicht los. Jara habe furchtbar gelitten, so das Fazit der Pathologin nach der Sektion.



Der Verein “Ärzte gegen Tierversuche“ und viele andere Organisationen protestieren seit Jahrzehnten gegen die Experimente. Sie fordern ein Ende, berufen sich dabei auch auf Vorgaben der EU. Denn in den Richtlinien heißt es, dass das Leid der Tiere im Verhältnis zum Nutzen der Versuche stehen muss – daran haben sie große Zweifel. Für viele Experten steht fest, dass es effektivere Methoden gibt, das Gehirn zu erforschen. Doch manche Wissenschaftler bekräftigen weiterhin, der Erkenntnisgewinn würde die Grundlagenforschung an Affen rechtfertigen.